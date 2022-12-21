Edirne'de 'Yılbaşı Alışveriş Günleri' başladı

Edirneli üreten kadınların el emeği ürünlerinin satışının yapılacağı Edirne Belediyesi Yılbaşı Alışveriş Günleri başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen Edirne Belediyesi Yılbaşı Alışveriş Günleri, gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

31 Aralık'a kadar Saraçlar Caddesi'nde devam edecek etkinlikte, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi, Edirne Belediyesi Morev Kadın Atölyesi, Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi, Üretici Kadınlar Pazarı ve Emek Pazarı’nın maharetli kadınlarının yeni yıl için hazırladıkları birbirinden güzel el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yılın bir anlamda umutları, heyecanları, özlemleri, beklentileri de karşılamak olduğunu belirterek, "Edirne’nin üreten kadınlarının bir yıl içerisinde yapmış oldukları ürünleri, 2 yıldır geleneksel hale getirmeye çalıştığımız Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde kadınlarımız Edirne’ye gelen yerli-yabancı tüm ziyaretçilerin, tüm turistlerin beğenisine sunarak, aile bütçelerine bir nebze daha katkıda bulunmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Stantları ziyaret ederek ürünleri inceleyen Başkan Gürkan, "Herkesin ellerine, yüreklerine sağlık. Bol alışverişler” dedi.