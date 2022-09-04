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Edirne'de yaralı kartala Jandarma şefkati
YAŞAM 04.09.2022, 13:16
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan Jandarma Trafik Ekipleri, İpsala- Enez Karayolu'nda yaralı halde buldukları orman kartalını kurtararak tedavisi için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim ettiler.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)- İpsala- Enez yolu üzerinde Keşan Jandarma Trafik Tim komutanlığı ekipleri tarafından rutin olarak yapılan trafik kontrolleri sırasında yol kenarında yaralı kartal buldu.
Bölgedeki Gala Gölü Milli Parkı ve ormanlık alanlarda yaşayan orman kartalına şefkat elini uzatan Jandarma ekipleri, tedavisi için Keşan Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
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