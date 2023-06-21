Edirne'de özel hastanede 'Acil Durum ve Afet Tatbikatı'
Özel Keşan Hastanesi'nde 'Acil Durum ve Afet Tatbikatı' yapıldıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Özel Keşan Hastanesi'nde Acil Durum ve Afet Planı kapsamında gerçekleşen tatbikatta Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden gözlemciler katıldı.
HAP Başkanı Mesul Müdür Uz Dr Ali Haydar Yıldırım başkanlığında gerçekleşen tatbikatta senaryo doğrultusunda Cerrahi Servis katında çıkan yangına müdahale edilip hastalar tahliye edildi.
Tahliye edilen hastaların ilk müdahaleleri toplanma alanında yapıldıktan sonra acil servise alındı.
Hastane personeli, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, hastalar , yakınları ve Keşan Belediyesi İtfaiye görevlilerinin katıldığı tatbikat başarıyla sonuçlandı.
Başhekim Uz Dr Ali Haydar Yıldırım, bu tip olaylar yaşanmamasını temenni edip İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İtfaiye Amirliği'ne ve hastane personeline teşekkürlerini iletti
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