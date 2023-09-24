Edirne'de markalaşma görüşüldü

Markalaşma ile ilgili toplantı Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıda, il genelinde yoğun olarak üretimi yapılan çeltik başta olmak üzere Edirne peyniri ve diğer yöresel ürünlerin markalaşması ve oluşturulacak markaların değerli hale getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıya Vali Yunus Sezer’in yanı sıra ETSO Başkanı Sezai Irmak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İpsala İl Genel Meclisi Üyesi İsmet Özçifçi, İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve diğer yetkililer katıldı.