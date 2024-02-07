Edirne'de Kuş Gözlemciliği ile Dünya Sulak Alanlar Günü kutlandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi öğretim görevlileri ile iş birliği içerisinde Enez İlçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda kuş gözlemciliği etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, uzmanlar ve jandarma personeli tarafından gölde yaşayan kuş türleri gözlemlendi ve kuşların yaşam alanları hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Gözlem sırasında, pelikan, flamingo, kara leylek, angut gibi birçok su kuşu türü görüntülendi.