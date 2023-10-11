Edirne'de kitap günleri ile 9'uncu buluşma

Edirnelilerin her yıl özlemle beklediği Edirne Belediyesi’nin kültür-sanat etkinliği “Edirne 9. Kitap Günleri” 13-22 Ekim tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl Edirne ile Trakya bölgesinin heyecanla beklediği Edirne Kitap Günleri başlıyor. Edirneli Yazar Şevket Süreyya Aydemir Anısına düzenlenecek olan Edirne 9. Kitap Günleri, 13-22 Ekim tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Çok değerli yayınevleri ve yazarların katılımıyla gerçekleştirilecek olan Edirne 9. Kitap Günleri’nin onur konuğu ise Türkiye’nin en çok sevilen ve en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin olacak. 25 yayınevinin ve 78 yazarın katılacağı Edirne 9. Kitap Günleri’nde ayrıca söyleşiler ve imza günleri de düzenlenecek.

Edirneli Yazar Şevket Süreyya Aydemir anısına düzenlenecek olan Edirne 9. Kitap Günleri’nin onur konuğu ise Türkiye’nin en çok sevilen ve en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin olacak.

Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kitap günlerinin bir kez daha her tür düşünce ve akıma sahip yazarları, okuyucular ile buluşturacağını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl Edirne Kitap Günlerini, Edirneli Yazar Şevket Süreyya Aydemir Anısı’na düzenlendiğini kaydetti. Başkan Gürkan, Edirne 9. Kitap Günleri’nin bu yılki Onur Konuğu ise Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından olan sevgili Ayşe Kulin olacağını belirterek, "Yazdığı kitaplarla birçok önemli ödüle layık görülen Ayşe Kulin, Edirne 9. Kitap Günleri’nde okuyucuları ile buluşacak. Kitap Günleri’nde ayrıca yazarlarımızın düzenleyeceği 17 ayrı söyleşi de sizlerle buluşacak. Edirne 9. Kitap Günleri 13 Ekim Cuma Günü Saat:17.30’da gerçekleştireceğimiz açılış töreni ile kapılarını ziyaretçilere açacak. Edirne Kitap Günleri geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sadece Edirnelilerin değil; tüm Trakya'daki kitapseverlerin katılacağı; kültür şöleninin yaşanacağı bir etkinlik olacak. Bu kültür şöleninde yer almak isteyen herkesi Edirne Belediyesi 9. Kitap Günlerimize davet ediyorum" diye konuştu.