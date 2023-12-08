Edirne'de gazetecilerden Vali Sezer'e ziyaret

Edirne Gazeteciler Derneği ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği yönetim kurulu üyeleri Vali Yunus Sezer’i ziyaret ettiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Savaş ve Edirne Gazeteciler Derneği adına Genel Sekreter Yeşim Dramalı ve Yönetim kurulu üyeleri Ergin Yıldız ve Mehmet Seleci Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti.

Vali Yunus Sezer’i ziyaret eden dernek yönetimi, Edirne yerel basınının sorunlarını illeti.

Vali Sezer, bir şehir için yerel basının çok önemli olduğunu belirterek, yerel basının her zaman destekçisi olduklarını vurguladı.