Edirne'de Bayezid Sansı unutulmadı

Eğitimci, yazar, bestekâr, gazeteci ve Edirne aşığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin Marş yazarı Beyazıt Sansı vefatının 3.yılında Kabri başında sevenleri tarafından anıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beyazid Sansı, yakın dostları Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Süloğlu Belediye Başkan Danışmanı ve Programcı Recep Dural tarafından kabri başıdna dua edilerek anıldı.

"Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere Tava Ciğer Marşının bestekârı ve yazarı Beyazid Sansı'nın üç yıl önce aramızdan ayrılsa da kendisi halen kalbimizde ve eserlerinde yaşamaktadır" diyen Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Dinar; "Edirne’mizde hiçbir zaman unutmayacağız. Eserleri çoktur. Mekânı cennet olsun."dedi.

Süloğlu Belediye Başkan Danışmanı ve Programcı Recep Dural da, "Beyazid hocamı 14 yıl önce iyi ki tanımış ve kendisinden çok şeyler öğrendik. Okulda öğretmenim değildi ama hayat öğretmenimdi. Bugün burada kendisinin aramızdan ayrılmasının üçüncü yılında saygıyla, rahmetle anıyoruz. Edirne’mizde çok büyük anıları olan Bayezid hocamızı her zaman anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.