Edirne'de barajdan yakalanan canlı balıklar ilgi görüyor

Edirne İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu’lu balıkçı Veysel Irmak, Keşan’da sattığı balıklarla dikkatleri üzerine çekti. Yenikarpuzlu balıkçının canlı sazan ve yılan balıkları ilgi görüyor.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Barajı'ndan aynı gün yakaladığı sazan ve yılan balıklarını Keşan'da satmaya çalışan balıkçı Veysel Irmak'ın balıkları ilgi görüyor.

Balıkları barajdan tutarak Keşan'a getirdiğini söyleyen Irmak, "Yılan balığı ve sazan balıklarının tadı nefis. Yılan balığının fiyatı 200-300 TL arasında, sazanın kilosu da 40 TL. Tuttuğum az sayıdaki balıklar Keşan’da hemen alıcı buluyor. Gerekirse elimdeki balıklar biterse hemen yeniden balığa gidip tekrar balık tutup canlı canlı vatandaşlara taze balık yediriyorum" dedi.

Bu arada sazan ve yılan balıkları Keşanlılar tarafından büyük ilgi görülüp kısa sürede tükendi.