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Edirne'de 1 haftada 215 göçmen yakalandı
YAŞAM 02.03.2024, 12:01
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 215 göçmen yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda 5 organizatör şahıs ve 215 göçmen yakaladı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli yapılan operasyonlarda göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesi sağlandı.
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