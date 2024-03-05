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Edirne Barosu eski başkanlarından Özdöl vefat etti
YAŞAM 05.03.2024, 21:56
Edirne Barosu önceki başkanlarından ve CHP önceki dönem il başkanlarından Teoman Özdöl hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de önceki dönem CHP İl Başkanlarından ve Edirne Barosu önceki başkanlarından Av. Teoman Özdöl’ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Rahatsızlanan Av. Özdöl'ün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Özdöl’ün cenazesi 6 Mart Çarşamba günü saat 11:00’de Adliyede gerçekleşecek tören sonrasında öğle namazına müteakiben Eski Cami’den alınarak Yenişehir Mezarlığı’na defnedilecek.
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