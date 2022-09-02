Edip Akbayram Hatay'da barış için söyledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Türk müzik ve edebiyatının önemli isimlerini EXPO Antakya amfitiyatroda ağırladı.HATAY (İGFA) - Halk müziği ve özgün müziğin güçlü sesleri Edip Akbayram ve Hilmi Yarayıcı türkülerini barış için söylerken Ahmet Telli ve Nebil Özgentürk geceye şiir, hikâye ve belgeseller ile Hataylılara muhteşem anlar yaşattı.

Yılların eskitemediği şarkı ve türkülerini binlerce Hataylı ile birlikte hep bir ağızdan barış için söyleyen Akbayram, “Güzel günler göreceğiz çocuklar” diyerek gençlerin Türkiye için barışa sahip çıkmasını istediğini ifade etti.

Akbayram,“Biz sanatçılar şarkılarımızda hep sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik unsurunu ön plana alırız. Bu dört güzelliğin kendi ülkemde ve dünyanın bütün ülkelerinde rüzgâr gibi esmesini istiyorum, diliyorum. Hatay her şeyin en güzeline layık. Çünkü dünyada başka örneği yok. Farklı kültürlerin kardeşçe yaşayıp kardeşçe nefes aldığı bir şehir Hatay” diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sahneye gecenin ilerleyen dakikalarında çıkarak sanatçılarla bir araya geldi.