Edine'de türkülerle 'Coğrafya' dersi

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi’nde türkülerle coğrafya dersinin ikinci konusunu göçler oluşturdu. Trakya Ünv. Öğr. Görevlisi Dr. Evrim Kaşıkçı’nın konuşmacı olarak katıldığı “Türkülerin Yolculuğu: Balkanlar, Göç ve Müzik” konulu konferans ve konser okul konferans salonunda yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Okul coğrafya öğretmeni Ali Karapire, türkülerin halk yaşamının görünümlerini, kültürel değerlerini yansıttığını ifade ederek, çeşitli doğal ve beşeri olayları ve bunlara halkın tepkisini de türkülerle öğrenilebileceğini belirtti.

"Türkülerimiz halk bilimi, müzik, halk edebiyatının yanı sıra coğrafya bilimi için de önemli bir çalışma konusunu olmuştur" diyen Karapire, "2018 yılında bu düşünceden yola çıkarak 'Bu coğrafyanın türküleri' adını verdiğimiz türkülerle coğrafya dersini Evrim Kaşıkçı hocamız burada öğrencilerimize vermişti. Çok keyifli bir ders olmuştu. Bugün de Balkan coğrafyasının ayrılmaz parçası göçler konusunu türkülerle işleyecek Evrim Hocamız" dedi.

Evrim Kaşıkçı ise göç konulu türkülerle renklendirdiği konferansta, Balkanların bugün dünyada yaşanan acıların hepsine sahne olan farklı bir coğrafya olduğunu, günümüzde de Balkanların farklı milletlerden insanların göç yolları üzerinde bulunduğunu belirterek, 78 harbi sonrası yaşanan göçler, mübadele göçleri, Anadolu’da ki göç hareketleri ile ilgili sunum ve konuşmasını yaparak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sosyal Bilimler Lisesi Bş.Md.Yrd. Kamil Andıç ise çalışmaya destek veren Dr. Evrim Kaşıkçı’ya teşekkür etti.