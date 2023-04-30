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Eczacıbaşı, Manisa'daki üretimini iki katına çıkardı

YAŞAM 30.04.2023, 17:11
Eczacıbaşı, Manisa'daki üretimini iki katına çıkardı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrikası’ndaki 5’inci kağıt makinesi üretim hattının açılış törenine katıldı. Yapılan tören ile kesilen kurdele sonrası hizmete alınan üretim hattı için protokol üyeleri 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.MANİSA (İGFA) - Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrikası’ndaki 5’inci kağıt makinesi üretim hattının açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Manisa fabrikasında düzenlenen açılış törenine Vali Vekili Ahmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, sanayiciler, Manisa protokolü ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Düzenlenen açılış törenin ilk konuşmasını yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Bülent Kozlu, fabrikanın üretim aşamaları ve ürünleri hakkında verdiği bilgilerin ardından Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı üretime geçecek olan üretim hattı hakkında bilgiler verdi. Manisa için hayırlı olması dileklerini ileten Bülent Eczacıbaşı’nın konuşması sonrasında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa’ya katma değer sağlayacak olan üretim hattının hayırlı olması temennisinde bulundu.

“ŞEHRİMİZİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAYACAK”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise konuşmasında, “Üretim ve istihdama önemli katkı sağlayacak bu güzel açılış vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.Öncelikle bu güzel buluşmaya vesile olan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Eczacıbaşı’ya, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri değerli CEO’su Sayın Bülent Kozlu’ya, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetimimize şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayacak bu önemli yatırımları kazandıran sizlere ve sizlerin nezdinde yatırım için şehrimizi tercih eden tüm iş insanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.2009 yılından bu yana Manisa’mızın değişimi ve gelişimi için bulunduğumuz bu makamlarda şehrimizi tüm yönleriyle sorunlarından kurtulmuş, geleceğe güvenle bakan, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin çabasında olduk. Altyapısıyla, yollarıyla, modern kavşaklarıyla, çevreci yatırımlarıyla sosyal alanları, meydanları ve prestij caddeleriyle gece-gündüz yaşayan bir şehir inşa etmek için gayret sarf ettik" dedi.

“MANİSA’YA 6 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK”

Başkan Ergün, Manisa’ya yapılan yatırımlar ile ilgili olarak da, "Manisa’mızın büyükşehir olduğu 2014 yılından bugüne kadar güzel şehrimize 6 milyar liranın üzerinde bir yatırım yaptık.Bunları yaptık, çünkü gelişen sanayisi, bereketli topraklara sahip olması nedeniyle tarımsal gücü ve turizm açısından içinde barındırdığı potansiyeliyle hızlı göç alan ve büyüyen şehrimizin planlı bir şehir olmasını hedefledik. Göreve geldiğimizde beyaz yaka tabir ettiğimiz çalışanlarımız ve üniversite öğrencilerimiz, İzmir’e gidiyor, Manisa’da kalmıyordu. Bundan hareketle OSB’siyle Üniversitesiyle şehrin bütünleşmesini sağlayacak projeler üretmeye özen gösterdik. Böylece Manisa’da çalışan beyaz yaka ile üniversite okuyan gençlerimizin Manisa’da kalmalarına, Manisa’da vakit geçirmelerine vesile olduk” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuşmasında özel sektörün ülke ekonomisine verdiği desteğin önemine değinirken, "Özel sektörün ülkemiz ekonomisi için itici bir güç olduğu tartışılmaz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi de, geçmişten bugüne görev yapmış hepsi birbirinden değerli yönetiminin gayretleriyle yerli ve yabancı yatırımcıları Manisa’mıza çekmiş, yaptıkları önemli hizmetlerle şehrimizi, uluslararası alanda en iyi yatırım yapılacak şehirlerarasına getirmiştir. Ben huzurlarınızda başta mevcut Başkan Sait Türek Bey ve değerli yönetimi olmak üzere, bundan önceki yönetimlere teşekkürlerimi sunuyor, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin 2009 yılında Manisa’mızda devreye aldığı fabrikasının bugün üretim kapasitesini iki katına çıkaracak yatırımı, öncelikle bir Manisalı olarak, daha sonra bu şehrin Belediye Başkanı olarak şahsımı oldukça mutlu etmiştir. Temennim, bu açılışların devam etmesi, bu çarkın sonsuza kadar dönmesidir.Bu duygularla bu güzel açılışın başta güzel ülkemize, şehrimize ve Eczacıbaşı ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran Sayın Bülent Eczacıbaşı başta olmak üzere, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin tüm çalışanlarına şahsım ve hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Vali Vekili Ahmet Yılmaz da yeni üretim hattının Manisa’ya kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti iletirken, Manisa’ya hayırlı olması dileklerini iletti.

KESİLEN KURDELE İLE ÜRETİM HATTI HİZMETE ALINDI

Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından tüm protokol üyeleri, üretim hattının hizmete alınacağı makinenin bulunduğu bölüme geçilerek kurdele kesimine katıldı.

Protokol üyelerinin katılımıyla yapılan kurdele kesimi sonrasında Vali vekili Ahmet Yılmaz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de bulunduğu protokol üyeleri, fabrikayı gezerek yapılan üretim hakkında bilgi aldı.

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Manisa Fabrikası 5’inci Kağıt Makinesi Üretim Hattı’nın açılış töreni çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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