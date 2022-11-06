Ecevit 16. yılında İzmir Güzelbahçe'de büstü başında anıldı

Eski Başbakanlardan ‘Karaoğlan’ Bülent Ecevit vefatının 16. yılında İzmir Güzelbahçe’de ismine verilen parktaki heykeli önünde anıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki anma programına, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen,Kahramandere Mahallesi Muhtarı Meryem Yılmaz, Meclis üyeleri, STK Başkanları, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Bülent Ecevit'in şair, yazar, gazeteci, büyük bir devlet adamı olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Rahşan Bülent&Ecevit parkımızı da anıyoruz. İnsanlar kaybedildikten sonra da yaşatılıyorsa görevimizi yapıyoruz demektir. Bülent Ecevit’in arkasındaki görünmeyen kahraman olan ve hep yanında olan değerli eşi Rahşan Hanım’ı ondan ayırmadan bu güzel parkta bir araya getirdik. Onları anıyor ve yaşatıyoruz. Bülent Ecevit siyasi yaşamı boyunca hiçbir şaibeye konu olmamış dürüst kişiliyle ülkenin tarihine geçmiş bir halk adamıydı. Bülent Ecevit ayrıştırıcı değil birleştirici bir siyasi liderdi. Onu hep örnek aldık. Bülent Ecevit iyi bir siyasetçiydi, iyi bir yazar, iyi bir gazeteci ve iyi bir şairdi. Onu bugün 16. Ölüm yıl dönümünde anarken bir kez daha anlıyoruz ki halkçı yanının ne kadar iyi olduğunu, halktan yana tavır aldığını, mütevazi kişiliği, siyasetteki nezaketinin bugün ki siyasilerin örnek alması gerektiğini görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Bülent Ecevit’i özlemle anıyor önünde saygıyla eğiliyorum,ruhu şad, mekanı cennet olsun” diye konuştu.