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Ece Üner Anttalks’un konuğu oldu

YAŞAM 31.01.2023, 09:30
Ece Üner Anttalks’un konuğu oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Anttalks etkinliğinin konuğu Gazeteci-Yazar ve Haber Spikeri Ece Üner oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi “İlham Veren Başarı Hikâyeleri” adıyla düzenlenen Anttalks etkinliğiyle başarılı isimleri ve hikâyelerini Antalyalılarla buluşturmayı sürdürüyor. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Gazeteci-Yazar ve Haber Spikeri Ece Üner’in konuşmacı olarak katıldığı Anttalks etkinliği Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. 

Demokraside Mücadeleyi Artırmalıyız

Ece Üner, katılımcılara mesleki deneyim ve tecrübelerine ilişkin konuları paylaştı. Üner, toplumda demokrasi bilincini artırmak için demokraside inancı yeniden üretmenin ve daha ileri taşımaya çalışmanın önemli olduğunu ifade etti. Ece Üner, Gazeteci Uğur Mumcu’nun ‘Bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı işlenmiş bir suçtur’ sözünü hatırlatarak, “Bu bilinci paylaşmak bu sorumluluğu yerleştirmek zorundayız. Uygarca paylaşılan sorumluluk bilinci özgürlüğün ve demokrasinin de tek güvencesidir. Bu güvence sağlanmadıkça demokrasinin temeline bir taş bile konmuş olmaz” dedi.

Gazetecilerimizi Saygıyla Anıyorum

Suikast sonucu hayatını kaybeden ve öldürülen gazetecileri saygıyla andığını söyleyen Ece Üner “24 Ocak 1993 yılında hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu başta olmak üzere suikast sonucu öldürülen tüm gazetecileri saygıyla anıyorum. Ülkenin gündemine hançer gibi saplanan bu olaydan sonra ve bu olayın öncesinde hayatını kaybeden gazetecilerimizi saygı ve minnetle anıyorum ”diye konuştu. Haber spikeri Ece Üner, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Üner, kendisine en güzel soruyu yönelten 4 katılımcıya “Haysiyet” kitabını imzalayarak hediye etti.

Başkan Böcek’e Teşekkür

Konuşmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden Gazeteci Üner “Sayın Başkan, Cumhuriyet’in 100. Yılı ve Demokrasi Haftası kapsamında insan hakları, bireylerin salt insan olmakla kazandıkları haklarını tekrardan ifade etmek için beni Antalya halkı ile buluşturdunuz. Bu nedenle yapılan bu etkinlik için sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Deneyimlerini Paylaştı

Başkan Muhittin Böcek, konuşmalarından dolayı Gazeteci ve Haber Spikeri Ece Üner’e teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Böcek, “Ece hanım, hayatı boyunca edinmiş olduğu tecrübeleri bizlerle paylaştı. Çocuklarımızın istismara uğramadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu güzel günlerde buluşacağız” dedi.

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