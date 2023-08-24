Ecdat mirası Selçuklu'da bu atölyelerde yaşatılıyor

Konya'da Selçuklu Belediyesi bünyesinde bulunan Çini Atölyesi özellikle Anadolu ve Büyük Selçuklu dönemlerinde yapılan çini eserlerini, uzun uğraş verdikleri çalışmalarla günümüze yeniden aktarıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Devletinde büyük öneme sahip olan Çini Sanatı, tarihe vefa kapsamında atılan adımlardan birisi olan ve 1997 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından kurulan çini atölyesinde yaşatılmaya devam ediyor.

Anadolu Selçuklu Devleti dönemiyle birlikte Anadolu’ya taşınan çini sanatının bu coğrafyada en önemli üretim merkezi olan Konya’da, tarihsel sürecinde dönem dönem unutulmaya yüz tutan çini sanatı Selçuklu Belediyesi’nin bu yönde yaptığı çalışmalarla önemini tekrar kazandı. Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu dönemlerinden ortaya konan birçok eserin, burada yapılan birebir kopyaları büyük ilgi görüyor.

Selçuklu Belediyesi’nin ecdat mirasına sahip çıkmak adına çok önemli çalışmalara imza attığını ve bunu kurumsallaştırdıklarının ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yerel belediye olarak olarak tarihimize ve Kadim Medeniyetimizin emanetine sahip çıkma misyonu ile insanlığın ortak mirasına sunmak üzere önemli projeler yürüttük ve çok değerli işler ürettiklerini kaydetti.

"Çini Atölyesi ile başlayan bu tarihe vefa çalışmaları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası ve Büyük Selçuklu Çağı Mirası eserleriyle hız kazanırken yakın zamanda duyurduğumuz “Türklerin Mirası Projesi” yle devam ediyor" diyen Başkan Pekyatırmacı, "Anadolu Selçuklu mimari eserlerine ait envanter kayıtlarını güncellerken, müze eserleri envanter kayıtlarını ise birleştirerek ilk defa dijital ortama aktardık. Beş ciltten oluşan Büyük Selçuklu Mimari ve Müze Eserleri kitap ve belgeseli ile yine 5 ciltten oluşan Anadolu Selçuklu Çağı Mirası Müze ve Mimari Eserleri kitap ve belgeselini yayın hayatımıza kazandırdık. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde “İhtişamlı Bir Miras Selçuklular” sergimizi açtık ve sergi kataloğu hazırladık. “Büyük Selçuklu Mirası Fotoğraf ve Çini Eserleri Sergisi” ni Özbekistan’da açtık. Anadolu Selçuklu Dönemi Ahşap Minberleri, 10 Asırlık Miras Selçuklular, Büyük Selçuklu Seyahatnamesi, Selçuklu Dönemi Mutfağı, Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu ve Tebliğ Kitabı, Selçuklu Taç Kapılarında Altın Oran Konya Örneği çalışmalarımızı yayımladık. Karahanlı Türkçesi İlk Türkçe Satır-Arası Kur’an-ı Kerim Tercümesi’ni ise 8 cilt olarak yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kunt ve Necdet Bekirhan Soy tarafından hazırlanana Konya Kitabeleri isimi eseri yayın hayatına kazandırdık. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Belediyemizin birlikteliği ile gerçekleştirilen sempozyumda ele alınan ve dönemin sarayları ile köşkleri hakkında güncel verilerin yer aldığı “Konya’daki Selçuklu Saray ve Köşkleri" isimli kitabı nitelikli kaynak eser olarak yayımladık. Yine Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğümüz “İpek Yolu Konakları Anadolu Selçuklu Hanları isimli eseri kültür hayatına kazandırdık. Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde bulunan ve belediyemizin çini atölyesinde Selçuklu motifleri kullanılarak üretilen çini eserlerin yer aldığı Selçuklu Kalıcı Sergisi’ni ziyarete açtık. Toplam 315 adet eserin 192 adedinin kamera ve fotoğraf görüntüleriyle birlikte envanter bilgileri alınarak hazırlanan ve 25 dakikalık belgesel olacak Anadolu Selçuklu Taç Kapıları isimli eseri ise yakın zamanda tamamlamış olacağız. Görüldüğü gibi Selçuklu Belediyesi, tarihimize ve kadim medeniyetimize vefa anlamında kültürel, sanatsal ve mimari alanlarda ciddi çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir" diye konuştu.