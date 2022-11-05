EBEGEM kurslarına vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nda hizmet veren Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM), vatandaşlara yönelik düzenlediği ücretsiz kurslar ile onların hem sosyal açıdan kaliteli vakit geçirmesine hem de kişisel donanımlarına katkı sağlayarak meslek sahibi olmalarına imkân sunmaya devam ediyor.ELAZIĞ (İGFA) - Bu kapsamda EBEGEM’e bağlı olarak hizmet veren Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki kurslardan faydalanan hanımlar, kendilerine ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ettiler.

Özellikle tekstil atölyesinde ücretsiz olarak dikiş-nakış eğitimi alan hanımlar, hem sosyal açıdan kaliteli vakit geçirmeleri hem de iş öğrenerek aile ekonomilerine destek olabilmeleri amacıyla kurulan Güneykent Sosyalhane kurslarının donanımları açısından çok faydalı olduğunu belirttiler.

DİKİŞ-NAKIŞ EĞİTMENİ NEŞE ÖZDEMİR:

“BÜTÜN HANIMLARI TEKSTİL ATÖLYEMİZE BEKLİYORUZ”

Elazığ Belediyesi Güneykent Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki Tekstil Atölyesi’nde dikiş-nakış eğitmeni olarak görev yapan Neşe Özdemir, Elazığlı hanımlara çağrıda bulunarak atölyelerinden ücretsiz dikiş-nakış dersleri almaya davet etti.

“FABRİKALARA KALİFİYELİ ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ”

Hanımların hem sosyal açıdan keyifli vakit geçirdiklerini hem de iş öğrenerek fabrikalarda çalışma imkânı bulduklarını belirten Eğitmen Neşe Özdemir, bayanlara ücretsiz olarak sunulan malzemelerle onlara hem kalıp çıkarmayı hem de dikiş- nakış işlemeyi öğrettiklerini kaydetti.

EBEGEM NEREDE?

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslardan faydalanmak isteyen vatandaşların, İzzet Paşa Mahallesi, Şehit Tahir Yüzbaşı Caddesi, No:32’ye başvurarak veya 0(424)2383796 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.