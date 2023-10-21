EAZA’ya üyelik için tarihi adım

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) akreditasyon süreci kapsamında yurtdışından gelen EAZA denetim heyetini ağırladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir’e kazandırılan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, başarılı çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha attı.

Eskişehir ve Türkiye'nin gelecek nesilleri için doğanın zengin çeşitliliğini sağlamak ve yaban hayatının korunması konusunda lider bir hayvanat bahçesi olmak vizyonuyla çalışmalarını yürüten Eskişehir Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) akreditasyon süreci kapsamında yurtdışından gelen EAZA denetim heyetini ağırladı.

EAZA Denetçileri Alexander Sliwa, Arun Idoe ve William Van Lint ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de heyeti Eskişehir’de ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Büyükerşen, Eskişehir Hayvanat Bahçesi’nin ulusal ve uluslararası platformlarda ve birçok alanda çalışma içerisinde olduğunu, yaban hayatı koruma gibi önemli bir görevi olduğunu belirterek, merkezin aynı zamanda her yaştan bireyin hayvan dostlarımızı yakından tanımasını sağlayarak eğitim yönüyle de öne çıktığını ifade etti. Büyükerşen, hayvanat bahçesindeki hayvanların alanında uzman personel tarafından tüm kontrollerinin ve bakımının çok iyi şartlarda yapıldığını belirterek heyete çalışmalarında başarılar diledi.

EAZA Denetçileri de Hayvanat Bahçesi başta olmak üzere Eskişehir’i gezdiklerini ve çok beğendiklerini ifade ettiler. Daha sonra Başkan Büyükerşen, denetçi heyete Hayvanat Bahçesi tarafından yürütülen Vaşak Koruma Projesi’nin tanıtımı için basılan tişörtlerden hediye etti.

Konuşmaların ardından EAZA denetçileri, Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri ile toplantı yaparak çalışmaları incelediler.

Organizasyona üyelik için popülasyon yönetimi, yabani hayvan bakımı ve refahı, koruma eğitimi ve bilimsel araştırma gibi konularda standartların ölçüldüğü denetim 2 gün boyunca sürdü. Denetimler sonunda 41 ülkede 340'tan fazla üye kuruluşu birbirine bağlayan EAZA için akreditasyon süreci tamamlanmış olacak.



-EAZA NEDİR?-

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA), Batı Asya ve ötesindeki ilerici hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar ile diğer ortaklar için standartları belirleyen üyelik kuruluşudur. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği), Avrupa ve Batı Asya hayvanat bahçesi ve akvaryum topluluğu içinde eğitim, araştırma ve koruma hedeflerine yönelik işbirliğini kolaylaştırmak için çalışmaktadır.