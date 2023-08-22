e-YDS başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.ANKARA (İGFA) -2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru süreci başladı.

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.

Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.