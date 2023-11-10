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E-ticarette reklam stratejisi nasıl olmalı?

YAŞAM 10.11.2023, 13:55
E-ticarette reklam stratejisi nasıl olmalı?

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren işletmeler reklam vermenin ve reklam yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bilir. Peki, online satışta güvenilirlik nasıl sağlanır? Sosyal medya yönetimi nasıl olmalıdır?Duygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) -  E-ticarette reklam vermenin önemi nedir ve online satışta güvenilirlik nasıl sağlanır? Web Tasarım Uzmanı Fadıl Serbest, konuya ilişkin detayları Herkes Duysun takipçileriyle paylaştı.

Özellikle pandemi sürecinden sonra online satışlar ve kuruluşlar ciddi oranda arttı. Online ticaretle uğraşanlar ve uğraşmak isteyenler, internet üzerinden satış yaparken doğru stratejiyi nasıl oluşturabileceklerini ve nasıl daha fazla kazanabileceklerini merak ediyorlar. Web Tasarım Uzmanı Fadıl Serbest, konu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

AMAÇ, SATIŞLARI EN İYİ HEDEFE ULAŞTIRMAK

Reklam yönetiminin online ve dijitalde e-ticaret ile ilgili satışları en iyi hedefe ulaştırmak için kullanılması gereken bir metrik olduğunu söyleyen Fadıl Serbest, “Reklam yönetiminde şu an Meta ve Google ön planda. Örnek veriyorum kadın giyim, erkek ayakkabısı ya da kozmetik gibi alanlarda faaliyet gösterenler, Instagram ve Meta alanlarında reklam yönetimi sağlayabilirler. Otomobil parçaları ya da teknolojik aletler gibi diğer segmentteki ürünleri satan firmalar da Google reklam yönetimi kısmını tercih edebilirler.” dedi.

Reklam vermenin ve bu reklam yönetimini doğru şekilde yapmanın kazançları artıracağına da vurgu yapan Web Tasarım Uzmanı Serbest, insanların öncelikle sabırlı olmaları gerektiğine dikkati çekerken, "Reklam verirken hemen geri dönüş almak istiyorlar ama şunu unutuyorlar: Karşılarında gerçek kişiler var. Bu kişilere nasıl ki dükkanlarında satış yaparken ilgi ve alaka gösteriyorlar, insanlar da reklam yönetiminde aynı samimiyeti ve aynı güveni görmek istiyor. Sabırlı olup, güzel yatırımlarla işe başlayıp reklam yönetiminde doğru noktalara gelinebilir. E-ticaret şu an Türkiye'de iyi bir noktada ve gitgide yükseliyor. Bu işi yapan büyük ve bilindik firmalar var, onların platformlarında da yer alabilirler, kendi e-ticaret sitelerini kurup orada da reklam yönetimine devam edebilirler. Benim önerim, tabi kii pazar yerlerinde de bulunup, kendi bünyelerinden (kendi web siteleri veya sosyal medya hesapları) reklam çıkıp, sosyal medya ve Google reklamlarını aynı çatı altında yönetmeleri. Müşteri ile samimi bir işletme ilişkisi kurmaları" diye konuştu.

KART BİLGİLERİNİZİ ÇALABİLİRLER

Online satışta güvenilirlik sağlamanın önemine de değinen Serbest, “Öncelikle işe kullanıcı gözüyle bakmamız gerekiyor. Sol üst köşede kilit, anahtar simgesi vardır, o SSL sertifikasıdır. Kullanıcı siteye girdiğinde bunu görmelidir çünkü kredi kartı gibi özel bilgilerinin paylaşımını yapıyor. Diğer türlü bu kilit simgesi gözükmüyorsa, kart bilgilerinin çalınması mümkündür. Özellikle de açık alanlarda bulunan Wifi’leri kullanarak internet alışverişi yapmalarını tavsiye etmiyorum. Meydanlarda bulunan ağlar güvenlikli alanlar değildir. Oradan alışveriş yaparken de kart bilgilerinin çalınması muhtemeldir.” açıklamalarında bulundu.

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