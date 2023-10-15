E-atıklar geri dönüştürülüyor

Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV), hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ ile e-atıklar toplanarak doğanın korunmasına katkı sağlanırken, çocukların eğitimine de destek olunuyor.İSTANBUL (İGFA) -Elektronik atıklar konusunda farkındalık yaratmak ve e-atıkların geri dönüşümü konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü olarak kutlanıyor.

“Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” mottosuyla çağdaş nesillerin yetişmesi için Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında ilköğretim çağındaki çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ‘Atma Bağışla Projesi’ ile doğanın korunmasına katkı sağlarken, çocukların eğitimine destek olmaya da devam ediyor.

TEGV’in T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilen Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile ortak hareket ederek 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Atma Bağışla Projesi’ kapsamında evde, okulda, iş yerinde kullanılmayan e-atıklar TEGV’e bağışlanabiliyor. TEGV, elektronik atıkları geri dönüşümle eğitime kazandırarak, hem yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlıyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline bağışçılarını da ortak ediyor.

YAKLAŞIK 5 BİN 500 ÇOCUĞA NİTELİKLİ EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLANDI

Çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyan ‘Atma Bağışla Projesi’ne destek vermek ise oldukça kolay. Bağışlanan e-atıklar, 902 513 042 koduyla PTT aracılığıyla anlaşmalı geri dönüşüm tesisine ücretsiz olarak gönderiliyor ve elde edilen gelir, imkânı kısıtlı çocukların TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Projenin başladığı 2017 yılından bugüne kadar 496 bin 927 kg e-atık toplandı ve buradan elde edilen gelirle yaklaşık 5 bin 500 çocuğa nitelikli eğitim desteği sağlandı. Bugüne kadar 25 binden fazla kargo gönderisiyle e-atıklar taşındı. “Atma Bağışla” projesi değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği “Sürdürülebilir İş Ödülleri”nde ödüle layık görüldü.