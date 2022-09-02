Düzceli kayıp genç Ankara’da ölü bulundu

Önceki akşam Yığılca’daki evinden ayrılan ve üzerinde yüklü miktarda para olduğu iddia edilen bir kişi Ankara’da kendisine ait otomobilin içinde ölü olarak bulundu. Araç içerisinde yapılan incelemelerde bir adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi? olduğunu belirlemek için ekipler inceleme başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - İddiaya göre Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç Köyü’nde ikamet eden Selahattin Demir isimli bir kişi, dün akşam saatlerinde yüklü bir miktarda parayla otomobiline binerek kayıplara karıştı.

Demir’in bir daha evine dönmemesi üzerine yakınları bugün öğle saatlerinde Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Demir’i bulmak için çalışma başlattı.

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Akşam saatlerinde Ankara’da bir otomobil içerisinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde, ölen kişinin hakkında Yığılca ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Selahattin Demir olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda ise, bir adet ruhsatsız silah bulundu.

Polis ekipleri, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi? olduğunu belirlemek için çalışmalarına devam ederken, Demir’in cenazesi ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası Demir’in Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç Köyü’nde toprağa verileceği öğrenildi.