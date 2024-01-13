Düzce’de kar yağışı sevinçle karşılandı

Düzce'de akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı vatandaşları sokağa döktü.

Berkay KILIÇ / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Bahçeşehir bölgesinde yağan kar sokakları caddeleri beyaza bürürken vatandaşlar karın tadını çıkarmak için sokağa çıktı.

Bir çok kişinin buluşma noktası olarak bilinen Kalıcı Konutlar Anıt Park meydanında vatandaşlar yüksek tepeden kayarak eğlendi.

Uzun süredir kar yağamasını bekleyen çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı.