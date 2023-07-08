Düzce'nin otlarını dünya tanıyacak

Düzcelilerin kortej yürüyüşü ile davet edildiği 7. Düzce Otları Bereket Festivali Konuralp Antik Kenti’nde başladı.Elif Şevval DEMİR/ Haberözel TV (DÜZCE İGFA)

Festival boyunca ziyaretçiler hem Düzce’de yetişen şifa kaynağı bitkileri tanıma fırsatı bulacak hem de antik yaşam ve verimli topraklar hakkında akademik bilgiler edinecek.

Festival alanında kurulan stantlarda endemik bitkiler ve Düzce’nin doğasında yetişen otların satışı yapılırken alanda kurulan sahnede ünlü ud virtüözü Coşkun Sabah ile Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Ayşe Taş’ın konseri ile devam edecek.

Festival bugün ve yarın Konuralp Antik Kenti’nde devam edecek.