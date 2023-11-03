Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerine YÖREX ilgisi

Bu yıl 2-5 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Düzce'nin coğrafi işaret tescilli ürünleri de büyük ilgi gördü.Elif Şevval DEMİR / ANTALYA (İGFA) - Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde, TOBB'un desteği ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı "Sizin Oraların Nesi Meşhur?" sloganı ile ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye'nin her yerinden insanların akın ettiği stantlarda ziyaretçiler Düzce standına hayran kaldı.

Stant yetkilileri, Fındık Ezmesi'nden Közlenmiş Patlıcan Sosuna, Abhaz Acıkasından, Sebzeli Erişteye, Kekik Reçelinden Konuralp Pirincine kadar 50 çeşit ürünü fuarı gezenlere tanıttı.

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerinden satın almak isteyen misafirler Beltur standında özel paketli ürünlerden satın aldı.

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nın 5 Kasım Pazar Günü saat 18:00'e kadar açık kalacağı öğrenildi.