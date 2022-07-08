Düzce İtfaiyesi leylek yavrularına kol kanat gerdi

Düzce Belediyesi, anneleri ölen 3 leylek yavrusunu mahsur kaldıkları cami kubbesinden alarak, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, her durum ve şart altında tüm canlıların hayatlarına dokunmaya ve yanlarında olmaya devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anneleri ölen ve cami kubbesinde mahsur kalan 3 leylek yavrusuna kol kanat gerdi.

Arapçiftliği Mahalle Camisinin kubbesinde leyleklerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hızlı şekilde bölgeye intikal etti. Ekipler, anneleri elektrik tellerine takılıp ölen yavruları bulundukları yerden aldılar.

3 gündür aç oldukları anlaşılan leylekler, ekipler tarafından ilk bakımlarının yapılmasının ardından Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.