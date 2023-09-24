Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ödüllendirdi

Düzce'de ağustos ayında görevinde üstün başarı sergileyen emniyet personellerine teşekkür belgesi verildi.DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ağustos ayında görevinde üstün başarı sergileyen emniyet personellerine teşekkür belgesi ve hediyeler verdi.

Emniyet Müdürü Ergüder, "Ağustos ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren personellerine teşekkür belgesi ve hediye takdim ederek başarılı çalışmalarının devamını diledirim. "dedi.