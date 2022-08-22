Son Dakika
Düzce'den 'sağanak' uyarı!
YAŞAM 22.08.2022, 16:34
Düzce Valiliği, Meteoroloji'den aldığı bilgiye göre Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren gök gürültülü sağanak yağışa karşı olumsuzluklara yönelik vatandaşları uyardı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği, vatandaşlara sağanak yağışa karşı uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre gök gürültülü sağanak yağışların, Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedilirken, ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
27
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Ağustos 2022
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:29
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Konyaspor
|3
|5
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Alanyaspor
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|1
|1
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|3
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü