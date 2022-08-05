Düzce'den 'hayırlı tezkereler' çantası

Düzce Belediyesi, vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Düzceli gençlere kışlada ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerin yer aldığı asker çantası hediye ediyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, gönül belediyeciliği kapsamında vatandaşlarla bağ kurulmasına yönelik sosyal çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, askere gidecek gençlere içerisinde şampuan, duş lifi, sabun, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, diş macunu, diş fırçası, kolonya gibi 10 çeşit kişisel malzemenin bulunduğu asker çantası hediye edecek.

Vatani görev için askere gidecek olan gençlere yönelik yapılan çalışma kapsamında, sevk (sülüs) belgesi ile belediyeye başvuran gençlere teslim edilecek asker çantası uygulamasından merkeze bağlı 56 mahallede ikamet eden bütün gençler faydalanabilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, askerlerin kışlaya adım attıkları andan itibaren ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin listesini yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce hazırlanan çantalardan tüm asker adaylarının faydalanmasını istediklerini söyledi. Başkan Özlü, vatan nöbetinde bulunan ve vatani görevlerini yerine getirmek için yola çıkacak olan tüm askerlerimize sağlıklı ve hayırlı tezkereler dileyerek, asker adaylarının çanta için Düzce Belediyesi Beyaz Masa uygulamasına başvurmalarını istedi.