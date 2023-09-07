Düzce'de Yunus Polisleri'nden merhamet dolu yaklaşım!

Düzce'de Yunus Polislerinin huzur, güven ve asayiş uygulaması yaptığı esnada dur ihtarına uymayarak kaçan motosikletli gençler Yunus Polislerinin sıkı takibi sonucu kısa sürede yakalandı.Ahmet ÇELİK / DÜZCE (İGFA) - Yakalanan gençlere polisin merhamet dolu yaklaşımı hem çevredeki vatandaşların hem de kaçan gençlerin gözlerini yaşarttı.

Düzce'de gençleri yakalayan polisin ilk sözleri: “Size bir şey olmasından korktuk. Kaçarken bir çocuğa çarpsanız ne olur? Hem sizin hem onların anne babası üzülür. Böyle şeyler yapmayın” ifadeleri oldu.

Yunus polisleri, duygulanan gençleri su ikramında bulunarak sakinleştirdi.

Polislerin merhamet dolu bu muamelesi sayesinde duygulanan gençler, bir daha ehliyetsiz motosiklete binmeme sözü verdi.