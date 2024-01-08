Düzce'de Yığılcalılar Ramazan Çelik ile coştu

Birbirinden hareketli şarkılarıyla bilinen Ünlü Sanatçı Ramazan Çelik, Bolu'da konser verdi. Sanatçının konserine ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kentteki bir eğlence merkezinde düzenlenen Yığılca'lılar günü etkinliğine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Yığılca Dernek ve Federasyon başkanları, siyasiler, basın mensupları ve çok sayıda İlçe halkı katıldı.

Sahneye ilk çıkan Yılmaz Özcan türküleriyle duygusal anlar yaşattı. Sonrasında Seymenler ekibi oyunlarıyla izleyenlere görsel bir şov sundu.

En son sahneye çıkan Bolu'nun ve Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından Ramazan Çelik Yığılca'lıları şarkıları ve oyunlarıyla coşturdu.

Etkinlik hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.