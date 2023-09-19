Düzce'de yeni yönetimden yeni sezon öncesi sportif ziyaret

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) yeni Başkanı Murat Postoğlu ve yönetimi yeni sezon öncesi Düzce’deki sahaları gezerek yerinde incelemelerde bulundu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ziyaret ettikleri sahaların eksiklerini tespit ederek yapılması gerekenleri belirledi.

Kurduğu güçlü yönetimle ASKF'nin yeni Başkanı olan Murat Postoğlu yeni sezon öncesindede açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun daha önce belirlenen tarihte en sağlıklı bir şekilde başlayacağını belirtti. Başkan Postoğlu yaptığı açıklamada kulüplere bir de müjde verdi.

Tüm kulüpler ve alt yapılar için yeni sezonda malzeme yardımı yapıcağını duyururken, yeni sezonda tüm kulüplere başarılar diledi.