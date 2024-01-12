Düzce'de Vali Aslan gazetecilerle buluştu

Düzce Valiliği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde bir araya geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valiliği'nin gazetecilerle buluşmasına yoğun katılım olurken, kahvaltı programa Düzce'de görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcileri geldi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 10 Ocak'ta Ankara'daki valiler toplantısı dolayısıyla görevli olduğu için buluşamadığını belirterek, planlama imkanının bu güne kaldığını belirterek, "Cemiyet başkanları le yaptığımız iştişarelerde geç olsada sizinle birlikte olmak mutluluk duyuyoru.z Sizinle birlikte olmaktan çok keyif ve mutluluk duyuyorum." dedi.