Düzce'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma kapsamında, Beçi Orhangazi Mahallesinde yapılan operasyonda E.Y isimli şahıstan Metamfetamin maddesi temin eden 2 şahısa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.Y isimli kişi tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.