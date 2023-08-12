Düzce'de toplu sünnet şöleni

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet şöleni bu yılda büyük bir ilgi ile gerçekleştirildi.Sefer DEMİR/haberozel.com.tr ( DÜZCE İGFA)

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçmişte Düzce'de sosyal faaliyetlerin eksikliğinden şikayetler olduğunu ifade ederek, "Düzce'de bundan sonra her gün her hafta bir sosyal faaliyet olacak" dedi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Toplu Sünnet Şöleni, coşku içerisinde gerçekleştirildi. Sünnet ettirilen çocuklar ve ailelerinin yanı sıra yakınlarınında büyük ilgi gösterdiği şölende Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü çocukları yalnız bırakmadı.

Düzce Belediyesi önünde toplanmasının ardından İstanbul Caddesi üzerinden Düzce Belediyesi Mehter takımı eşliğinde gezi töreni ile başlayan ve Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Oya Kocaman, Hasan Günden ile Beytullah Yılmaz'ın da hazır bulunduğu kortej yürüyüşü Anıtpark alanında sona erdi. Kortejin ardından çocuklar ve aileleri otobüslerle etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Erguvan Sosyal Tesislerine hareket etti.

Başkan Özlü'nün konuşmasının ardından yemek ikramı, hacivat-karagöz, ve birbirinden renkli animasyon gösterileri ile eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kendileri için hazırlanan hediyelerin verilmesiyle mutluluklarını katladı.

Etkinlik, Mevlidi Şerif okunması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.