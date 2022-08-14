Düzce'de toplu sünnet için kayıtlar başlıyor

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Toplu Sünnet Şöleni' için başvurular 15 Ağustos'tan itibaren başlıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, korona virüs nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen toplu sünnet şöleni için hazırlıkları başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında gerçekleştirilecek olan sünnet şöleni için kayıtlar 15-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Düzce'de yaşayan 4-12 yaş aralığında çocukların ailelerinden şahsen başvuru alınacak.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ailelerin başvuru esnasından velinin ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgahlı nüfus kayıt örneğini getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Şölenle ilgili detaylı bilgiye 0380 523 01 58 – 0380 524 96 06 numaralı telefonları arayarak ulaşılabilir.