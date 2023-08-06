Dünya Düzce Günleri, birbirinden farklı etkinliklerle 4 günü geride bırakırken 5. gün sahnesinde rap, hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo&Seko ikilisi Düzcelilerle buluştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında DJ performansının ardından sahne ilk olarak Tefo&Seko ikilisinin oldu.

Şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ikili geçen yılki konserden daha büyük bir enerjiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence Burak King’in sahneye çıkması ile tavan yaptı. Alanı dolduran Düzceliler şarkıları bir ağızdan söylerken Burak King Düzce’de gördüğü atmosfer karşısında duyduğu heyecanı konseri izlemeye gelenlerle paylaştı.