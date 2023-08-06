Düzce'de Tefo & Seko ve Burak King sahne aldı
Dünya Düzce Günleri, birbirinden farklı etkinliklerle 4 günü geride bırakırken 5. gün sahnesinde rap, hip-hop müziğin sevilen isimleri Burak King ile Tefo&Seko ikilisi Düzcelilerle buluştu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kapsamında DJ performansının ardından sahne ilk olarak Tefo&Seko ikilisinin oldu.
Şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren ikili geçen yılki konserden daha büyük bir enerjiyle karşılaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gecenin ilerleyen saatlerinde eğlence Burak King’in sahneye çıkması ile tavan yaptı. Alanı dolduran Düzceliler şarkıları bir ağızdan söylerken Burak King Düzce’de gördüğü atmosfer karşısında duyduğu heyecanı konseri izlemeye gelenlerle paylaştı.
|Takımlar
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|1. A.Demirspor
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|2. Alanyaspor
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|3. Ankaragücü
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|4. Antalyaspor
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|5. Beşiktaş
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|6. Karagümrük
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|7. Fenerbahçe
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|8. Galatasaray
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|9. Gaziantep FK
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|10. Hatayspor
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|11. Başakşehir
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|12. İstanbulspor
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|13. Kasımpaşa
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|14. Kayserispor
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|15. Konyaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Rizespor
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|18. Samsunspor
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|19. Sivasspor
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|20. Trabzonspor
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|Takımlar
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|1. Adanaspor
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|2. Altay
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|3. Bandırmaspor
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|4. Bodrumspor
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|5. Boluspor
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|6. Çorum Belediyespor
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|7. Erzurumspor
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|8. Eyüpspor
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|9. Gençlerbirliği
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|10. Giresunspor
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|1. Bournemouth
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|2. Arsenal
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|3. Aston Villa
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|4. Brentford
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|5. Brighton
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|6. Burnley
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|7. Chelsea
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|8. Crystal Palace
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|9. Everton
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|10. Fulham
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|11. Liverpool
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|12. Luton Town
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|13. M.City
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|16. Nottingham Forest
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|17. Sheffield United
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|18. Tottenham
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|19. West Ham United
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|20. Wolves
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|Takımlar
|O
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|1. Almeria
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|2. Athletic Bilbao
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|3. Atletico Madrid
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|4. Barcelona
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|5. Cadiz
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|6. Celta Vigo
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|7. Deportivo Alaves
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|8. Getafe
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|9. Girona
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|10. Granada
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|11. Las Palmas
|0
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Rayo Vallecano
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|15. Real Betis
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|16. Real Madrid
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|17. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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