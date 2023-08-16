Düzce'de otobüs şoföründen duygulandıran davranış

Düzce'de otobüs şoförü ana yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı yolcusuna araçtan inerek yardım etti. Bu davranışı diğer yolcular tarafından da takdirle karşılandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Otobüs şoförü Tarık Öztaş, seyir halinde yolcuların arasında bulunan yaşlı kadının inmek için butona basması üzerine durakta durdu.

Otobüs durağa yanaştığı sırada havanın yağmurlu olması ve trafik akışının yoğun olması nedeniyle şoför aracından indi.

Yaşlı kadının koluna giren Öztaş,yolcusunu yolun karşısına geçirerek güvenli bir şekilde karşıya geçmesini sağladı.