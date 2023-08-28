Düzce'de okulların açılması yaklaştı personel alımı şartları belli oldu

Düzce Valiliği, Okulların açılmasına kısa bir süre kala İŞKUR Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilmek üzere 378 kişinin 9 ay süre ile çalıştırılacağını duyurdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Eylül’de açılacak olan okullardaki personel açığının giderilmesi için Düzce İŞKUR İl Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Bu kapsamda, TYP ile 378 kişinin Düzce İl Genelindeki okullarda 378 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Düzce Valiliği, okullarda istihdam edilecek 378 kişi için başvuru şartlarını açıkladı.

Düzce Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, “Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde İlimiz merkez ve ilçelerindeki okullarda yardımcı hizmetli olarak çalıştırılmak üzere 378 kişiye yönelik dokuz aylık dönem için Toplum Yararına Projesi yapılması kararlaştırılmıştır. Başvurular 28/08/2023-1/09/2023 tarihleri arasında ALO -170 iletişim hattı üzerinden veya İŞKUR internet sayfasından (www.iskur.gov.tr) alınacaktır" denildi.