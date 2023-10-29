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Düzce'de öğrenciler 100. yıl şekli oluşturdu
YAŞAM 29.10.2023, 12:50
Düzce'de ilkokul öğrencileri, "100. yıl" koreografisi oluşturdu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Mehmet Akif Ersoy bahçesinden bir araya gelen 100 öğrenci, öğretmenlerinin koordinasyonunda koreografi çalışması gerçekleştirdi.
Öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla "100. yıl" şeklini oluşturdu.
Okul idarecileri, 100 öğrenci ile Cumhuriyet'in 100. yılını, oluşturdukları koreografiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti.
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