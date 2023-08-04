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Düzce'de Niran Ünsal coşkusu
YAŞAM 04.08.2023, 09:08
Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünya Düzce Günleri’ üçüncü gününde pop müziğinin güçlü sesi Niran Ünsal sahne aldı Ünsal, seslendirdiği hareketli ve slov parçalarla Düzcelileri mestti.DÜZCE (İGFA) - Düzcelilerle buluşan Niran Ünsal, yazıp bestelediği parçalarının yanı sıra hit olmuş parçalarından oluşan repertuarını genci, yaşlısı 7’den 70’e Düzcelilerle birlikte söyledi.
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman, Dünya Düzce Günleri kapsamında düzenlenen konser arasında sahneye çıkarak ünlü sanatçıya çiçek ve plaket takdiminde bulunurken, bu özel buluşmaya katılımalrından ötürü teşekkür etti.
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