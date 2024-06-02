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Düzce'de minik Hiranur hayata tutunamadı!
Düzce'de 20 gün önce, nefes borusuna erik kaçan Hiranur Kalkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
YAŞAM 02.06.2024, 08:59
Düzce'de 20 gün önce, nefes borusuna erik kaçan Hiranur Kalkan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Konuralp İlkokulu’nda beslenme sırasında boğazına erik kaçan 6 yaşındaki Hiranur Kalkan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmıştı.
Hiranur Kallan, 20 gündür yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Minik Hiranur’un cenazesi, memleketi Nevşehir’de toprağa verilecek.
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