Düzce'de kusursuz hasat!

Düzce Belediyesi bünyesinde tarımsal faaliyetlerin artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla eski FÜPAŞ arazisi üzerinde kurulan Tarım Akademisi’nde etkinlik düzenlendi.Sefer DEMİR /DÜZCE (İGFA) - Tarımsal faaliyetlerin Düzce’nin verimli topraklarında geliştirilmesi ve geniş alanlara yayılması amacıyla kurulan merkezde elmanın yanı sıra birçok tarım ürünü yetiştirilirken elmaların hasadı da başladı.

Arazide bulunan elmaların hasadı için Kusursuz Kafe personelleri, farkındalık amacıyla hasada yardım etti.

Faaliyet hakkında fikirlerini dile getiren özel bireyler toprakla ve tarımsal faaliyetlerle meşgul olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tarım alanlarının çokluğuna dikkati çeken özel bireyler, "Burada her türlü meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bu konuda yaptığımız çalışmaları çok seviyoruz. Toprakla uğraşmak çok güzel. Herkes tarımla ilgilenmeli. Bugün elma toplamaya geldik, çok mutluyuz” dediler.