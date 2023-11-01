Düzce'de kömür satışı yapan işletmelere denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sahaya inerek il merkezi genelinde kömür satışı yapan işletmelerin denetimlerine başladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen katı yakıt denetimlerinde kalorifik değeri düşük olan

ve alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olarak 6400 kcal'den düşük yerli kömür satışı yapan, depolayan işyerlerine 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulanması sağlandı.

Müdürlüğe bağlı Çevre Denetim Birimi personelleri bu doğrultu da kömür satışı faaliyeti gösteren 45 işyerini denetledi.

Bu işyerlerinin tamamında ithal ve Düzce Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden alınmış satış izin belgesi bulunan kömürlerin bulunduğunu tespit eden ekipler, 5 işyerinde ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmadan kömür satışı faaliyeti yapıldığını belirleyerek tespit tutanağı tutup, belge alınıncaya kadar kömür satışlarının durdurulmasını sağladı.