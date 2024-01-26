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Düzce'de Kolpaçino ekibine yoğun ilgi
YAŞAM 26.01.2024, 09:14
12 Ocak 2024 tarihinde vizyona giren ve bir çok kişinin heyecanla beklediği Kolpaçino filminin devam halkası olan komedi türündeki "Kolpaçino 4*4'lük" filminin oyuncuları Düzce'ye geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sevenleri ile bir araya gelen Kolpaçino filminin ünlü oyuncuları Krempark AVM'de kendisini bekleyen büyük bir kalabalık ile karşılaştı.
Yoğun bir ilgi gösterilen film oyuncuları Düzcelilere teşekkür etti.
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