Düzce'de 'Kolpa' coşkusu

Dünya Düzce Günleri, Türk Rock müziğinin önemli gruplarından biri olan Kolpa konseri ile devam etti. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm Düzcelileri Pazartesi akşamı yapılacak olan etkinliğin son konserine davet ederek bir sürprizinin olduğunu açıkladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bu yıl ilki düzenlenen Dünya Düzce Günleri doludizgin devam ediyor. Her yıl Ağustos ayının 1'inden itibaren başlayacak olan Dünya Düzce Günleri konserler dizisinin altıncı gününde ünlü müzik grubu Kolpa sahne aldı. Kolpa'nın sahnesinden önce DJ Uğur ve yerel rap sanatçıları alanı dolduran gençleri şarkılarla eğlendirdi.

Ünlü Rock grubu Kolpa birbirinden hit şarkılarıyla alanı dolduran gençleri coştururken gençler bütün şarkılara eşlik etti. Kolpa konserinin ardından Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, grubun solistine teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Özlü etkinliğin son günü olan 8 Ağustos günü gençlere bir sürprizinin olduğunu açıkladı.

PAZARTESİ'Yİ BEKLEYİN

Başkan Özlü, bir toplantı nedeni ile üç gündür il dışında olduğunu söyleyerek, "Etkinliğin ikinci gününden itibaren aranızda değildim. Ama aklım hep buradaydı. Sosyal medya üzerinden sık sık takip ettim. Sizler her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. Son gün buraya daha kalabalık gelin. Sizlere bir sürprizim olacak "dedi.