Düzce'de Hüsnü Şenlendirici sahne aldı

Dünya Düzce Günleri’nin 6. gününde Anıtpark Sahnesi Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi ağırladı. Şenlendirici’nin klarneti ile yaptığı resitale tüm Düzce eşlik etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye’nin en iyi klarnet virtüözlerinden sanatçı Hüsnü Şenlendirici’nin sahneye çıktığı anda yaptığı muhteşem gösteri Düzcelileri büyüledi.

Beraberindeki orkestra ile Türk Müziği’nin klasik eserlerini farklı biçimde yorumlayan Şenlendirici izleyenlerden büyük alkış aldı.

Düzce Günleri’nin 7. gününde bu akşam ise Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Bilal Sonses Anıtpark’ta sahne alacağı öğrenildi.