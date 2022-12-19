Düzce'de gençlere dijital iletişim becerileri anlatıldı

Düzce Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Genç Kariyer Akademisi” etkinlikleri kapsamında gençleri dijital iletişim konusunda bilgilendirdi.Mustafa KIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda görevli Öğr. Gör. Nurgül Soydaş’ın bilgi ve deneyimlerini anlattığı seminerde; dijitalde dikkatli iletişim kurmanın önemi, dijital iletişim, dijital iletişim yönetimi, dijital beden dili ve dijital iletişimsizlik başlıklarını içeren “Dijital İletişim Becerileri” anlatıldı.

Yoğun bir katılım ve ilginin olduğu seminerde katılımcılar; keyifli ve faydalı bir seminer olduğunu ifade ederek, tekrarını arzu ettiklerini dile getirdiler.

Program, Gençlik Merkezi Şube Müdürü Samet İnce’nin hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile son buldu.