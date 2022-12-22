 Düzce'de 'Geleneksel Türk Sanatları' konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, Geleneksel Türk Sanatları üzerine söyleşi ve workshop etkinliği gerçekleştirdi.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından düzenlenen etkinlikte; Minyatür, Tezhip, Hat, Ebru, Madeni Eşya ve Kuyumculuk gibi konular üzerine örnek eserler sergilendi.

Söz konusu Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Parlak, katılımcılarla birlikte geleneksel yöntemlerle murakka yapımı da gerçekleştirdi.