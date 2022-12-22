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Düzce'de 'Geleneksel Türk Sanatları' konuşuldu
YAŞAM 22.12.2022, 17:20
Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak, Geleneksel Türk Sanatları üzerine söyleşi ve workshop etkinliği gerçekleştirdi.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak tarafından düzenlenen etkinlikte; Minyatür, Tezhip, Hat, Ebru, Madeni Eşya ve Kuyumculuk gibi konular üzerine örnek eserler sergilendi.
Söz konusu Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Parlak, katılımcılarla birlikte geleneksel yöntemlerle murakka yapımı da gerçekleştirdi.
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